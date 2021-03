Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Räuberischer Diebstahl in Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Täter hatten die Beute bereits aufgegessen

Samstagmorgen (27. März), gegen 11 Uhr, standen zwei Männer an der Kasse eines Getränkehandels in Bedburg auf der Wiesenstraße und kauften zwei Getränke. Ein weiterer Kunde, der unmittelbar hinter den beiden Brüdern (18 und 20 Jahre) aus Bedburg an der Kasse stand, sprach die beiden Heranwachsenden auf eine Packung Nüsse an. Diese hatte eine der beiden Personen in eine Tasche gesteckt, ohne sie bezahlt zu haben. Die Täter liefen daraufhin aus dem Geschäft und stiegen in ihren Pkw, der auf dem Parkplatz stand. Eine Angestellte und ein Zeuge verfolgten die Personen. Auf dem Parkplatz öffnete ein Verfolger die Fahrertür des anfahrenden Pkw. Der Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug. Der Geschädigte blieb unverletzt, da er die Fahrzeugtür rechtzeitig losließ. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Pkw mit den beiden Tätern kurze Zeit später auf einer Landstraße unweit vom Tatort an. Die Personen räumten nach erfolgter Belehrung die Tat ein. Die 3 Euro für die bereits verzehrten Nüsse hätte man bezahlen können. Es sei ihnen bei der Tat um den "Kick" gegangen. Die Beamten stellten den Führerschein des Fahrers sicher. (jd)

