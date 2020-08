Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall

Brakel (ots)

Am Freitag, 21.08.2020, um 12:16 Uhr, ereignete sich auf der L863 zwischen Brakel und Erkeln ein Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer befuhr aus Brakel kommend die Landstraße Richtung Erkeln. In einer Rechtskurve geriet er nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der schwerverletzte Kradfahrer wurde vor Ort von einem Notarzt ärztlich behandelt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Höxter gebracht. Aufgrund der Vollsperrung der Unfallstelle nahe der Ortschaft Erkeln wurde der Verkehr auf der L863 in Höhe des Kreuzungsbereichs Abfahrt Hembsen/ Zufahrt B 64 in Fahrtrichtung Erkeln abgeleitet. Die Sperrung wurde gegen 13 Uhr wieder aufgehoben. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell