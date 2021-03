Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210327-2: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Autofahrer kam am frühen Samstagmorgen (27.März) nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Laternenmast. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten ein parkendes Fahrzeug. Der Fahrer und sein Beifahrer verletzten sich leicht. Der 21-Jährige fuhr gegen 01.30 Uhr auf der Fischbachstraße (Landesstraße 361) in Richtung Horrem. In Höhe eines Autohauses kam er plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Laternenmast. Umherfliegende Trümmerteile zersplitterten die Heckscheibe eines am Autohaus parkenden Wagens. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer. Rettungswagen brachten die Leichtverletzten in Krankenhäuser. Nach ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer berauschende Mittel zu sich genommen haben könnte. Eine Staatsanwältin ordnete die Entnahme einer Blutprobe bei dem Fahrer an. Zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsmittel ab und überprüfte die beschädigte Laterne, welche sie provisorisch sicherte. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug des 21-Jährigen ließen die Beamten abschleppen. Die Fischbachstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 04.00 Uhr gesperrt. (cb)

