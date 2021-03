Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Betrunkene Fahrerin im Rahmen der Fahndung in ihrem Pkw angetroffen

Samstagnacht (27. März), gegen 23:40 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie ein Pkw auf dem Friedhofsparkplatz in Bergheim-Ahe mit aufheulendem Motor und durchdrehenden Reifen gegen mehrere geparkte Pkw fuhr. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Wohnpark-Ahe. Eine Streifenwagenbesatzung traf den beschädigten Unfallwagen kurze Zeit später im Wohnpark-Ahe auf einer Sperrfläche vor der Hausnummer 36 an. Am Steuer saß eine 42-jährige Frau aus Bergheim, die auf die Beamten einen stark alkoholisierten Eindruck machte. Ein Atemalkoholtest konnte aufgrund der Alkoholisierung nicht durchgeführt werden. Die festgestellten Beschädigungen an dem Fahrzeug der Frau passten mit den Beschädigungen an den Fahrzeugen am Friedhofsparkplatz überein. Der Frau wurde daraufhin auf der Polizeiwache in Bergheim eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein der Bergheimerin wurde sichergestellt. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf 7.000,- Euro. (jd)

