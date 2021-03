Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210329 - 2: Zeugensuche nach Messerangriff auf 25-Jährige - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitagvormittag (26. März) gegen 10 Uhr eine Frau neben dem Spielplatz zwischen Bredaer Straße und Sindorfer Straße von hinten angegriffen und mit Stichen verletzt. Während der Flucht verlor die Geschädigte ihre Handtasche sowie ihr Handy, welches der Täter einsteckte und mitnahm. Daraufhin flüchtete er in Richtung Bredaer Straße. Die 25-Jährige zeigte die Tat selbst auf der Polizeiwache an, bevor Rettungskräfte sie ins Krankenhaus brachten. Dort wurde sie stationär aufgenommen.

Der Täter ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 190 Zentimeter groß. Neben dem Messer hatte er auch einen auffälligen Knüppel von ungefähr 150 Zentimeter Länge dabei. Der schlanke Mann war zum Tatzeitpunkt mit einer dunkelgrünen Jacke, einer dunklen Jogginghose und weißen Schuhen bekleidet. Er hat eine Glatze und trug schwarze Handschuhe.

Die Polizei wertet derzeit Videomaterial aus, auf dem der Tathergang zu sehen ist.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Fall geben können, werden dringend gebeten das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233-52-0 zu kontaktieren. (sc)

