Polizei Hagen

POL-HA: PKW-Aufbruch in Altenhagen - Heckscheibe eingeschlagen

Hagen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 20.05.2020, und Donnerstag, 21.05.2020, kam es in der Alexanderstraße zu einem Fahrzeugaufbruch. Nach bisherigen Ermittlungen stellte die 52-jährige Fahrerin ihren Mini auf einem Parkstreifen an der Alexanderstraße ab gegen 14:00 Uhr ab. Als sie am Donnerstagmorgen, gegen 09:45 Uhr, zu diesem zurückkehrte, bestand die Heckscheibe nur noch aus Splittern auf dem Rücksitz. Aus dem Auto wurden unter anderem ein Strohhut und ein Rucksack gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge hielt sich am Donnerstagmorgen eine verdächtige Person in Tatortnähe auf. Der Mann kontrollierte, ob die abgestellten Fahrzeuge dort verschlossen waren. Er wird als zirka 20-25 Jahre alt, mit südländischem Aussehen und Dreitagebart beschrieben. Er trug eine schwarze Jogginghose, einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Kappe. Hinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen.

