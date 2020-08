Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Samstag, 15.08.20 zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Kübelberg" 1 in Schönenberg-Kübelberg auf dem dortigen Lidl-Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein/Ausparken einen grauen PKW Opel Corsa. An der Stoßstange des beschädigten PKWs konnte roter Lackabrieb festgestellt werden.

Die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg bittet um Hinweise unter Tel.:06373/822-111 oder unter Email pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de|pikus

