POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Polizei ahndet Verkehrs- und Coronaverstöße

Teilweise mehrere Vorschriften verletzten am Sonntag Verkehrsteilnehmende in der Region.

Ulm (ots)

(BC) In Biberach büßte ein 48-Jähriger seinen Führerschein ein. Den Autofahrer kontrollierte die Polizei gegen 17.30 Uhr in der Saulgauer Straße. Er hatte zu viel Alkohol intus. Für einen BMW-Fahrer war die Fahrt in Mittelbiberach zu Ende. Auch er hatte zu viel Alkohol getrunken. Gegen Mitternacht hielt die Polizei in Dürmentingen einen Renault-Fahrer an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass ein siebenjähriges Kind ohne Sicherung auf dem Schoß der Beifahrerin saß. Der Mann durfte erst weiterfahren, nachdem er einen Kindersitz besorgt hatte. Zudem muss er mit einer Anzeige nach der Corona-Verordnung rechnen, weil ohne triftigen Grund unterwegs gewesen sein dürfte.

(GP) Gleich drei Fahrer stoppte die Polizei in Albershausen. Gegen 17 Uhr war dort in der Uhinger Straße ein VW-Fahrer unterwegs. Weil er mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Insgesamt waren drei Männer aus unterschiedlichen Haushalten in seinem Auto, weshalb Anzeigen gegen die Corona-Verordnung folgen. Einer der Mitfahrer hatte eine Kleinmenge Marihuana dabei. Auch ein 19-jähriger Autofahrer stand mutmaßlich unter der Einwirkung Drogen. Für ihn war die Fahrt gegen 19.45 Uhr zu Ende. Kurz zuvor stoppte die Polizei einen 40-Jährigen, der zu viel Alkohol intus hatte. In Göppingen kontrollierte die Polizei gegen 2 Uhr einen 24-Jährigen. Bei ihm verlief ein Schnelltest positiv auf Amphetamin und Marihuana.

(HDH) Gegen 20.15 Uhr stoppte die Polizei in Heidenheim eine VW-Fahrerin. Die Frau stand mutmaßlich unter der Einwirkung von Kokain. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Deutlich zu viel Alkohol hatte ein Autofahrer in Sontheim getrunken. Der Mann war mit einem Ford in Schlangenlinien unterwegs. Er musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. In Herbrechtingen kontrollierte die Polizei gegen 23.30 Uhr einen VW-Fahrer. Der 37-Jährige war nach derzeitigen Erkenntnissen ohne triftigen Grund unterwegs. Auch er muss mit einer Anzeige rechnen.

(UL) Einen 45-Jährigen kontrollierte die Polizei gegen 14.30 Uhr in der Herrlinger Straße in Ulm. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hat. Mit einer Anzeige muss auch die Beifahrerin rechnen. Auf ihrem Schoß saß ihr knapp zweijähriger Sohn ohne Sicherung.

Mutmaßlich unter Drogen stand ein Audifahrer bei einer Kontrolle im Donautal. Er musste sein Auto stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Zu viel Alkohol hatte ein 28-Jähriger intus, den die Polizei gegen 15 Uhr in der Alb-Donau-Straße in Gögglingen stoppte.

Gegen 19.45 Uhr war ein berauschter Fahrer in Richtung Ulm auf der A8 unterwegs. Der 33-Jährige fiel einem Verkehrsteilnehmer bei Wiesensteig auf, weil er mit einem VW in Schlangenlinien gefahren sei. Außerdem sei er mit hoher Geschwindigkeit durch den Nebel gefahren. Bei der Kontrolle stand der Mann deutlich unter der Einwirkung von Alkohol. Im Auto saß Kind. Die gefährliche Fahrt durfte der Mann nach der Abgabe einer Blutprobe nicht fortsetzen. Seinen Führerschein musste er gleich abgeben. Das Auto wurde abgeschleppt.

