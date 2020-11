Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Telefonberatung zum Einbruchschutz - Kriminalprävention erweitert Angebot

Kreis ViersenKreis Viersen (ots)

"Einbruchschutz" - unter diesem Motto startet die neue Telefonberatung der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Viersen. Die monatliche Gruppenberatung kann Corona bedingt derzeit nicht stattfinden. Mit der Telefonberatung erweitert die Polizei ihr Informationsangebot speziell zum Thema Einbruchschutz. Jeden Donnerstag, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr, können Sie sich telefonisch unter der Rufnummer 02162/377- 3135 mit ihren Fragen rund um den Einbruchschutz an die Mitarbeiter-innen der Kriminalprävention wenden. Start ist am kommenden Donnerstag, 26.11.2020. Aber auch zu allen Themen und Anfragen rund um die Kriminalprävention sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der üblichen Bürodienstzeit über die zentrale Rufnummer 02162/377-0 erreichbar. /wg (1017)

