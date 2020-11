Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Autodiebe stehlen Audi Q5 - Polizei sucht Zeugen

KempenKempen (ots)

In der Nacht zu Montag stahlen Unbekannte von der Selma-Busch-Straße in Kempen einen Audi Q5. Der Wagen mit dem Kennzeichen KK-AJ 123 ist grau lackiert und hat eine Sportausstattung. Die Diebe stahlen den Wagen gegen 03.20 Uhr und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige oder verdächtige Fahrzeuge über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1014)

