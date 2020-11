Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

SchwalmtalSchwalmtal (ots)

Am Montagmorgen gegen 07.00 Uhr fuhr ein 43 Jahre alter Autofahrer aus Wegberg auf der Waldnieler Straße von Schwalmtal in Richtung Dülken. Als er einen anderen Pkw überholte, geriet er aus bisher unklarer Ursache ins Schleudern. Der Wegberger kam von der Straße ab und prallte mit dem Heck des Wagens gegen einen Baum. Dabei wurde er verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. /wg (1015)

