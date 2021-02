Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Ohne Beute geblieben

Am Wochenende drangen Unbekannte in ein Gebäude in Uttenweiler ein.

Ulm (ots)

Von Samstag auf Sonntag schlugen unbekannte eine Glasscheibe einer Tür an dem Verwaltungsgebäude in der Pfarrer-Schmid-Straße ein. Dadurch gelangten sie ins Innere. Sie begaben sich in das Obergeschoss. Dort wollten sie wohl in einen weiteren Raum. Der war wohl verschlossen und sie ließen von ihrem Vorhaben ab. Sie flüchteten unerkannt. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro.

