Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Südstadt: Busch- und Wiesenbrand an Schule - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Aus unbekannter Ursache geriet am Sonntag gegen 15 Uhr das Buschwerk sowie ein Teil einer Wiese an der Julius-Springer-Schule in der Elsa-Brändström-Straße in Brand. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg rückte mit einem Löschfahrzeug an und löschte den Brand. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

