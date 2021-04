Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Unfall verursacht und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Jungbusch (ots)

Einen Unfall verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag im Stadtteil Jungbusch. Der Unbekannte beschädigte mit seinem Fahrzeug den am Fahrbahnrand der Akademiestraße geparkten Audi A 5. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher beim Rückwärts-Rangieren mit seinem Heck gegen die Front des hinter seinem Fahrzeug geparkten Audi gestoßen war. Dabei wurde der Audi so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

