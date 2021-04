Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental: Einbruch in Elsenztalschule; Zeugen gesucht

Bammental (ots)

Zwischen Freitagnachmittag, 14.30 Uhr und Samstagabend, 19.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Elsentalschule am Herbert-Echner-Platz ein. Dazu rissen sie ein Fenster der Herrentoilette heraus, um in das Gebäude einsteigen zu können. Im Inneren versuchten sie mehrere verschlossene Türen einzutreten.

Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro.

Ein Zeuge hatte das zerstörte Fenster entdeckt und die Polizeiverständigt.

Weitere Zeugen, die insbesondere Hinweise zu dem oder den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meckesheim, Tel.: 06226/1336 oder beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell