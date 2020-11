Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeugen nach Autoaufbrüchen gesucht

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Im Stadtteil Habinghorst sind zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag mindestens vier Autos aufgebrochen worden. In drei Fällen hatten es die Täter auf Mercedes E-Klassen abgesehen, in einem Fall war auch eine C-Klasse betroffen. Die Taten passierten auf der Hugo-, Kelten-, Georg- und Wartburgstraße. In allen Fällen wurden Seitenscheiben eingeschlagen, gestohlen wurde neben Bargeld auch ein Autotelefon und eine Armbanduhr. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

