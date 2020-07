Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wechsel in der Leitung der Polizeistation Alsfeld

Bild-Infos

Download

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - Mit Jörg Stein geht Anfang August der langjährige Leiter der Polizeistation Alsfeld - nach über 42 Jahren aktivem Polizeidienst - in den Ruhestand. Seine Nachfolge tritt der 49-jährige Thomas Wagner an, der bereits seit mehreren Monaten die Ermittlungsgruppe bei der Polizeistation in Alsfeld leitet.

Polizeipräsident Günther Voß verabschiedete am Dienstagmorgen (07.07.) den Ersten Polizeihauptkommissar Jörg Stein in den Ruhestand. "Jörg Stein hat den Beruf des Schutzmanns von Grund auf gelernt und somit Erfahrungen in verschiedensten Bereichen der Polizei gesammelt. Das sind beste Voraussetzungen, um eine Polizeistation zu führen", hob der Polizeipräsident hervor und dankte dem zukünftigen Pensionär für seine gute Arbeit. "Für ihren neuen Lebensabschnitt wünsche ich Ihnen und ihrer Lebensgefährtin viel Glück und Gesundheit", so Voß.

"Mit Thomas Wagner leitet ein führungserfahrener und äußerst kompetenter Polizist künftig die Station. Er ist seit Jahren ein geschätzter und anerkannter Beamter der Polizei in Osthessen," hob Voß hervor und wünschte dem neuen Leiter ein glückliches Händchen bei allen seinen Entscheidungen.

Werdegänge:

Jörg Stein startete seine polizeiliche Laufbahn 1978 mit der Ausbildung zum mittleren Polizeidienst. Nach einer kurzen Verwendung bei der Bereitschaftspolizei zog es ihn in den Streifendienst nach Frankfurt a.M.. Im Jahr 1991 schloss er sein Studium für die gehobene Laufbahn ab und wechselte für einige Jahre zum Polizeipräsidium Nordhessen. Den ersten Dienst für sein Heimatpräsidium versah er im Jahr 1995. Elf Jahre später war er schließlich als Vertreter mit der Leitung der Polizeistation Alsfeld betraut, die er ab 2016 hauptverantwortlich führte.

Thomas Wagner trat im Jahr 1990 als frisch gebackener Abiturient in den Polizeidienst ein, ehe er nach Abschluss seiner Ausbildung zunächst bei der Bereitschaftspolizei eingesetzt wurde. Nachdem er 1997 das Studium für den gehobenen Dienst abschloss, wechselte er 2001 zum Polizeipräsidium Osthessen. Nach verschiedenen Stationen bei der osthessischen Polizei, trat er im Oktober 2019 seinen Dienst bei der Polizeistation Alsfeld an, dessen Leitung er zum 1. August übernehmen wird.

Patrick Bug Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell