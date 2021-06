Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Friedlicher Fußballeinsatz

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Die Partie der Fußball-Europameisterschaft 2021 zwischen Portugal und Deutschland endete am frühen Abend des 19.06.2021 mit einem 2 : 4. Bei sonnigem Wetter begleiteten Kräfte der Polizeiinspektion Hildesheim das Spielereignis im Stadtgebiet Hildesheim, welches in diversen Gaststätten und Bars übertragen wurde. Ca. 1000 Personen verfolgten die 90 Minuten in den Lokalitäten.

Nach Abpfiff des Spieles fuhren einige Fahrzeuge hupend durch die Innenstadt, was ein polizeiliches Einschreiten erforderlich machte. Die Fahrzeugführer zeigten sich jedoch einsichtig. Zu weiteren Zwischenfällen kam es nicht.

Wir wünschen allen Fans noch einen entspannten Samstagabend.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell