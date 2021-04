Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Attackiert

Kehl (ots)

Ein 53 Jahre alter Mann soll am Montagabend im Bereich eines Schnellimbisses in der Hauptstraße von zwei bislang unbekannten Männern körperlich attackiert und hierdurch leicht verletzt worden sein. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen seitens des Verletzen in einem vorherigen Disput mit den Angreifern beleidigende Worte gefallen sein. Der 53-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung seiner erlittenen Blessuren in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben wegen des sich gegen 19:30 Uhr zugetragenen Vorfalls Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

