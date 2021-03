Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Täter nach Geschäftseinbruch mit Fahrrad flüchtig

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagabend schlug ein noch unbekannter Täter mit einem Pflasterstein gegen 23.10 Uhr die Schaufensterscheibe eines Elektronikgeschäftes an der Brucknerallee in Mönchengladbach Rheydt ein. Aus der Auslage entwendete er mehrere Artikel und flüchtete mit einem klapprigen Fahrrad, an dessen Lenker zwei Tüten hingen, in Richtung Gartenstraße. Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich, schlank, ca. 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, sehr kurze Haare, bekleidet mit olivgrünem Parka. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf diesen Mann geben können, sich unter Tel. 02161-290 zu melden.

