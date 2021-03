Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Betrunken, ohne Führerschein und ohne Versicherung - Polizei zieht 51-Jährigen aus dem Verkehr

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag, 11. März, gegen 10.45 Uhr an der Immelmannstraße in Holt einen 51-jährigen Autofahrer angehalten und kontrolliert, der betrunken, ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz mit seinem Wagen gefahren war.

Ein Atemalkoholtest, den der 51-Jährige am Einsatzort freiwillig machte, ergab einen Wert von mehr als einer Promille. Er besaß außerdem keinen Führerschein, weil er den nach eigenen Angaben nie gemacht hatte. Eine Überprüfung des Kennzeichens offenbarte, dass der 51-Jährige obendrein mit einem Fahrzeug ohne Versicherungsschutz fuhr.

Die Beamten nahmen ihn mit zu einem Arzt, der dem Betrunkenen zur gerichtsfesten Feststellung seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnahm. Sein Auto stellten sie sicher. Den 51-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell