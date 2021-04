Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Kippenheim (ots)

Zwei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Montagnachmittag an der Einmündung der Kaiserwaldstraße in die K 5342. Nach bisherigen Erkenntnissen hat eine 22 Jahre alte Renault-Lenkerin kurz vor 16:30 Uhr die Vorfahrt eines in Richtung Nonnenweier herannahenden VW eines Gleichaltrigen missachtet. Die beiden Unfallbeteiligten erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen und wurden von Helfern des Rettungsdienstes in das Ortenau Klinikum nach Lahr gebracht. Der Renault und der VW mussten an den Abschlepphaken.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell