Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Abbiegeunfall

Lahr (ots)

Zwei stark beschädigte Autos und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Abbiegeunfalls am Montagabend an der Kreuzung der Tramplerstraße zur Dreyspringstraße. Ein 71 Jahre alter VW-Fahrer wollte kurz nach 17:30 Uhr nach links in die Dreyspringstraße abbiegen und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden Audi eines 37-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Um die beiden Unfallfahrzeuge mussten sich hinzugerufene Abschleppunternehmen kümmern.

