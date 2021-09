Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Hoher Sachschaden bei Unfall - Hinweis auf Alkohol

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch ereignete sich, gegen 22.40 Uhr, ein Unfall an der Ecke Kampstraße/ Eikampstraße. Ein 29-jähriger Bottroper fuhr mit seinem Auto auf der Kampstraße in Richtung Rockwool Straße. Kurz nach der Einmündung zur Eikampstraße fuhr er von hinten auf einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Mazda auf. Am Unfallort ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Der Bottroper wurde daher mit zur Wache genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Auto des 29-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 15.000 Euro.

