Polizei Essen

POL-E: Essen: Diebe brechen Spind auf und stehlen Fahrzeugschlüssel - Ortung führt zur Festnahme zweier Tatverdächtiger

Essen (ots)

45133 E.-Rüttenscheid / 45141 E.-Nordviertel: Gestern Abend (22. Juli) gegen 19:10 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Spindeinbruch im Grugabad Essen. Der Betroffene (57, deutsch) schilderte der Polizei, dass er eine schwarze Sporttasche vermisse, in der sich auch sein Fahrzeugschlüssel befunden hatte. Auf dem Parkplatz musste er feststellen, dass sein grauer VW Golf entwendet wurde. Während an dem Spind diverse Hebelmarken festgestellt wurden, schienen die weiteren Spinde unbeschädigt. Im Verlauf des Abends meldete sich der 57-Jährige erneut bei der Polizei, nachdem er ein im Kofferraum befindliches Mobiltelefon orten konnte. Anhand dieser Informationen konnte festgestellt werden, dass sich das Fahrzeug in Bewegung befand. An der Kreuzung Hilgerstraße / Ecke Bersonstraße stellten die Beamten das entwendete Fahrzeug fest. Geräusche aus dem nahegelegenen Busch erregten die Aufmerksamkeit der Beamten. Dort entdeckten sie zwei Personen. Sowohl der 20-jährige Deutsch-Tunesier als auch der 16-jährige Jordanier wollten sich zum Sachverhalt nicht äußern. Sie wurden festgenommen. Eine Fahrerlaubnis konnte der 20-Jährige nicht aufweisen. Das Fahrzeug sowie weitere Beweismittel wurden sichergestellt. Die Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat 32. (ChWi)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell