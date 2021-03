Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 44 bei Soest

Dortmund (ots)



In der Nacht auf Freitag (26. März) hat sich auf der A 44 in Höhe des Rastplatzes "Ostönner Grund" ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der Fahrer eines Kleintransporters wurde dabei schwer verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 47-jährige Fahrer eines Kleintransporters auf der A 44 in Richtung Dortmund. Offenbar verließ er gegen 3 Uhr die Autobahn in Höhe des Rastplatzes Ostönner Grund. Hier prallte er aus bislang ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit auf den Anhänger eines dort abgestellten Lkw-Gespanns. Der Fahrer wurde durch den Zusammenstoß in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte befreiten den Wuppertaler und leisteten Erste Hilfe.

Die Autobahn war für die Landung und den späteren Start eines Rettungshubschraubers kurzzeitig in Richtung Dortmund gesperrt.

Der betroffene Rastplatz war für die Dauer der Unfallaufnahme bis in den frühen Morgenstunden gesperrt.

Die Höhe des entstanden Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

