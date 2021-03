Polizei Dortmund

POL-DO: Gut ergänzt: Hinweise eines Dortmunders und Ermittlungen der Polizei machen Drogendealer dingfest

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0330

Dank der Hinweise eines Dortmunders und der anschließenden Ermittlungen der Polizei sind drei mutmaßliche Drogendealer gestern (25.3.) in Dortmund-Bodelschwingh dingfest gemacht worden.

Zivilbeamte nahmen gegen 16 Uhr eine verdächtige Wohnung auf der Straße Im Odemsloh in den Blick. Ermittlungen ergaben, dass aus der Wohnung heraus augenscheinlich Betäubungsmittel verkauft werden. Die Beamten beobachteten zunächst einen 22-jährigen Dortmunder, der gerade mutmaßlich abgepacktes Marihuana auf einem Garagenhof verkaufte. Als er offenbar die Zivilpolizei erkannte, rannte er davon. Noch in Tatortnähe stellten Beamte den verdächtigen Mann.

Kurz darauf stießen Polizisten in einem nahe gelegenen Keller auf einen 27-jährigen Dortmunder sowie verdächtige Kellerräume. Durchsuchungen führten in dem Gebäude mutmaßlich zu einer nicht geringen Menge an Marihuana, Verpackungsmaterial, einer dealertypischen Feinwaage sowie Bargeld. Zeugenhinweise machten gestern auch einen dritten mutmaßlichen Dealer verdächtig - hierbei handelt es sich um einen 23-jährigen Dortmunder.

Die Polizeibeamten nahmen das Trio vorläufig fest. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie von der Kripo entlassen. Alle drei erwartet ein umfangreiches Strafverfahren. Auf den Großteil des Bargeldes können die Verdächtigen nicht weiter zurückgreifen - Zivilbeamte stellten es sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis an Medienvertreter: Die Fotos können Sie gerne im Zusammenhang mit der Pressemeldung Nummer 0330 veröffentlichen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell