POL-E: Essen: Schwerer Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad - Ein Schwerverletzter

Essen (ots)

45134 E.-Stadtwald: Am Dienstagabend (20. Juli) stürzte ein 16-jähriger Motorradfahrer auf der Heisinger Straße / Ecke Schellstraße. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein 17-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Gegen 22:45 Uhr war ein 16-Jähriger mit seiner Aprilia (125er) auf der Heisinger Straße Richtung Stadtwald unterwegs. Als ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus der Gegenrichtung kommend an der Schellstraße wenden wollte, kam es beinahe zu einem Zusammenstoß. Der 16-jährige bremste, verlor die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte zu Boden. Dabei wurde er schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 17-jährige Sozius wurde leicht verletzt./SoKo

