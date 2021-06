Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 18.06.2021, 09:00 Uhr - 18.06.2021, 10:15 Uhr Ort: Zweibrücken, Gabelsbergerstraße SV: Am Freitag, den 18.06.2021, zwischen 09:00 Uhr und 10:15 Uhr, kam es in der Gabelsbergerstraße in Zweibrücken zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei stieß bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug gegen die Frontstoßstange eines geparkten, schwarzen 3er BMW und verursachte Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Schadenshöhe: 2000 Euro

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 976-0 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden. | pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell