POL-E: Essen: Schwerer Verkehrsunfall - PKW stößt mit Radfahrerin zusammen

45307 E.-Kray: Am Montagnachmittag (19.07.2021) stieß eine 59-jährige PKW-Fahrerin an der Riddershofstraße / Ecke Krayer Straße mit einer 31-jährigen Radfahrerin zusammen. Die junge Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Gegen 16:45 Uhr fuhr eine 59-jährige mit ihrem PKW auf der Riddershofstraße. Als sie rechts auf die Krayer Straße abbiegen wollte, übersah sie vermutlich die von rechts kommende 31-jährige Radfahrerin, die entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, die 31-jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. /SoKo

