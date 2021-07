Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210715-5-pdnms Führerschein nach Unfall beschlagnahmt

Brinjahe (ots)

Brinjahe. Bereits am 13.07.21 kam es gegen 11:20 Uhr auf der B77 zwischen Brinjahe und Barlohe zu einem Verkehrsunfall. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Ein 74-jähriger Appener fuhr mit seinem Mercedes von Brinjahe in Richtung Barlohe. Hierbei kam er in den Gegenverkehr. Aufgrund dessen musste ein entgegenkommender 62-jähriger Wallenhorster mit seinem Lkw mit Anhänger eine Notbremsung einleiten und nach rechts ausweichen. Trotzdem konnte ein Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und dem Anhänger nicht vermieden werden. Zwei Pkw, welche hinter dem Lkw fuhren, mussten ebenfalls eine Notbremsung einleiten. Eines dieser Fahrzeuge wurde durch Trümmerteile beschädigt. Es ist ein Gesamtschaden von etwa 5.500 Euro entstanden. Unfallursächlich dürften körperliche Mängel aufgrund einer bereits bekannten Erkrankung des 74-Jährigen sein. Aufgrund dessen wurde der Führerschein des 74-Jährigen beschlagnahmt und es wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Es wird darauf hingewiesen, dass man als Fahrzeugführer eine große Verantwortung für sich und andere trägt und aus diesen Gründen seine Fahrtüchtigkeit, auch im Hinblick auf körperliche Mängel, realistisch einschätzen und ggf. das Fahrzeug stehen lassen sollte.

Finja Rohde

