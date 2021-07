Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210715-2-pdnms Dank an Ersthelfer

Bordesholm (ots)

Bordesholm. Am 14.07.21, gegen 13 Uhr ist in der Eiderstedter Straße in Bordesholm ein 87-Jähriger Bordesholmer zusammengebrochen. Unbekannte Passanten, darunter eine Jugendliche, haben sofort gehandelt, einen Notruf abgesetzt und mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Die Reanimationsmaßnahmen wurden von den eintreffenden Rettungskräften erfolgreich fortgeführt und der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Offenbar konnte das Leben des Mannes nur aufgrund des sofortigen Eingreifens der Passanten gerettet werden.

Vielen Dank an die Ersthelfer!

Finja Rohde

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell