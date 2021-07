Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210715-4-pdnms Zeugen nach Handtaschendiebstahl gesucht

Neumünster (ots)

Neumünster. Zur Mittagszeit (gegen 12:10 Uhr) kam es am 13.07.21 im Jungfernstieg in Neumünster zu einem Handtaschendiebstahl. Zwei Täter entwendeten eine Handtasche aus einem Pkw. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte einer der Täter nach kurzer Flucht im Nahbereich von eingesetzten Polizeibeamten festgenommen werden. Der zweite Täter konnte unerkannt flüchten. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neumünster unter 04321-9450 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Finja Rohde

