POL-NMS: 210715-3-pdnms Schwerer Unfall auf der B430

Hohenwestedt (ots)

Hohenwestedt. Gegen 09:10 Uhr am 15.07.21 ist es an der Kreuzung B430/L123 in Hohenwestedt zu einem Unfall gekommen. Ein 30-Jähriger Hademarscher befuhr mit seinem Viehtransporter mit Anhänger die B430 aus Schenefeld kommend in Richtung Neumünster. Ein 49-jähriger Meezener fuhr mit seinem VW Polo auf der L123 von Grauel in Richtung Hohenwestedt. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Lichtzeichenanlage war in Betrieb. Der 49-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht, der 30-Jährige blieb unverletzt. Es ist ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro entstanden. Die B430 musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

Finja Rohde

