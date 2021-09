Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fußgängerin verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 12:30 Uhr, wollte ein 86-jähriger Autofahrer aus Bottrop von der Schützenstraße aus nach links in die Peterstraße abbiegen. Gleichzeitig wollte eine 66-jährige Fußgängerin aus Bottrop die Peterstraße überqueren. Der Autofahrer kollidierte mit der Fußgängerin. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus.

