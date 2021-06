Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Northeim (ots)

Northeim/Suterode, Kreisstraße 414, Dienstag, 29.06.2021, 07.05 Uhr

SUTERODE (Mü) - Mittwochmorgen kam ein 23-Jähriger alleinbeteiligt mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab.

Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Ford die Kreisstraße 414 aus Suterode kommend in Richtung Levershausen. In einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund von Straßennässe nach links von der Fahrbahn ab. Der Mann aus Bad Lauterberg wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Northeimer Krankenhaus transportiert.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell