Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Ohne Führerschein unterwegs

Grünstadt (ots)

Am Montag, 05.10.2020 gegen 15:20 Uhr wurde der Fahrer eines Ford Mondeos durch Beamte der Polizei Grünstadt in der Bitzenstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen. Direkt diesbezüglich durchgeführte Ermittlungen ergaben, dass dem 42-jährigen aus dem Raum Kirchheimbolanden die Fahrerlaubnis im Juni entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt

Bitzenstraße 2

67269 Grünstadt

Telefon: 06359-93120

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

*pd



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell