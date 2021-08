Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Erkelenz-Hetzerath/-Granterath (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag, 9. August, auf Dienstag, 10. August, in Hetzerath einen Führerschein aus einem Pkw. Dieser stand an der Straße Am Kammerbusch.

In Granterath durchsuchten Unbekannte einen Pkw, der an der Straße Genehen stand. Sie entwendeten eine Geldbörse, einen Aktenkoffer und Modeschmuck. Die Tatzeit lag in diesem Fall zwischen 1.30 Uhr und 8 Uhr am Dienstag, 10. August.

