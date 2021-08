Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw in Brand gesetzt

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

An der Carolus-Magnus-Allee wurde am Dienstag (10. August) ein neben der Fahrbahn parkender Pkw offenbar in Brand gesetzt. Gegen 17.10 Uhr machte ein vorbeifahrender Motorradfahrer die Besitzerin des Fahrzeugs auf das Feuer aufmerksam. Mit Hilfe von Zeugen, gelang es, den Pkw eigenständig zu löschen. Das Fahrzeug wies durch den Brand Beschädigungen im vorderen Bereich auf. Wer hat die Beobachtungen gemacht, die in Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten? Die Polizei bittet insbesondere auch den Motorradfahrer, der auf das Feuer hingewiesen hatte, sich als Zeuge zu melden. Es handelte sich offenbar um einen etwa 20 Jahre alten, zirka 180 Zentimeter großen und schlanken Mann. Durch das Visier seien dunkle Augen und dunkle Haare erkennbar gewesen. Zuständig ist das Kriminalkommissariat West der Kreispolizeibehörde, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es besteht alternativ die Möglichkeit, Hinweise online an die Polizei weiterzugeben: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

