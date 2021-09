Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei auffällige Zweiradfahrer

Zweibrücken (ots)

Zeit: 13.09.2021, 16:15 Uhr

Ort: Zweibrücken, Franckstraße Zeit: 13.09.2021, 19:45 Uhr Ort: Zweibrücken, Einödstraße SV: Ein unter Alkohol- (1,58 Promille Atemalkoholgehalt) und Amphetamineinfluss stehender 38-jähriger Kleinkraftradfahrer in der Franckstraße und ein unter Alkoholeinfluss (1,66 Promille Atemalkoholgehalt) stehender Fahrradfahrer in der Einödstraße wurden am 13. September von Polizeistreifen kontrolliert. Beide Personen mussten eine Blutprobe abgeben. Es wurde jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Rollerfahrer muss sich zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, da er für sein Gefährt keine Fahrerlaubnis besitzt. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell