Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Vorfahrt missachtet - 17.000EUR Sachschaden

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag kurz nach 18 Uhr an der Kreuzung Marktstraße / Schwalbenweg. Eine 37-jähriger BMW-Fahrerin befuhr den Schwalbenweg in Richtung Marktstraße, als Sie an der Kreuzung der beiden Straßen einen 63-jährigen Fiat-Fahrer, welcher auf der Marktstraße in Richtung L543 unterwegs und vorfahrtsberechtigt war, übersah und mit ihm kollidierte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 17.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell