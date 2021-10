Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Versuchter Einbruch in einen Backwarenshop im Westender Weg

Herdecke (ots)

Am Samstag, den 23.10.2021, in der Zeit von 04.12 Uhr bis 04.20 Uhr drückten unbekannte Täter ein mit einer Pressspanplatte gesichertes Fenster eines Backshops im Westender Weg ein. Der oder die Täter gelangten zwar in den Shop, entwendeten aber augenscheinlich nichts, bevor sie unerkannt flüchteten.

