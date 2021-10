Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Getränkekisten im Westender Weg entwendet

Herdecke (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01.23 Uhr kletterten mehrere unbekannte Täter über den Zaum eines Supermarktes. Vom Gelände entwendeten die Täter vier Getränkekisten, bevor sie in unterschiedliche Richtungen zunächst unerkannt flüchteten. Ein 16-jähriger Täter konnte noch im Nahbereich durch die Polizei angetroffen werden. Der jugendliche Täter wurde im Anschluss aller polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell