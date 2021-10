Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer in Hattingen.

Hattingen (ots)

Am 23.10.2021, gegen 06:00 Uhr befährt ein 22-jähriger Mann aus Hattingen die Mozartstraße in Fahrtrichtung Beethovenstraße. Er stürzt in der Folge ohne Fremdeinwirkung in der Kreuzung zur Schumannstr. Dabei verletzt er sich leicht. Dem alkoholisierten Fahrradfahrer wird eine Blutprobe entnommen. Da die Eigentumsverhältnisse des Fahrrads vor Ort nicht geklärt werden konnten, wurde das Fahrrad sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

