Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Mercedes Sprinter nach Unfall gesucht

Haselünne (ots)

Zwischen dem 12. und 17. Mai ist es an der Meppener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher war in Richtung Meppen unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Es kam von der Fahrbahn ab und stieß mit dem rechten Außenspiegel gegen ein Verkehrsschild. Dabei wurden gleich mehrere bauliche Verkehrseinrichtungen beschädigt. Auf Grundlage der Analyse der aufgefundenen Fahrzeugteile ist klar, dass es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen Mercedes Sprinter gehandelt hat. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

