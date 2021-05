Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Müllsack auf Schulhof in Brand gesetzt

Geeste (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Donnerstag auf dem Pausenhof der Antoniusschule gegen 3.30 Uhr einen Müllsack in Brand gesetzt. Die Feuerwehr musste ausrücken, um den Brand zu löschen. Die Asphaltdecke des Schulhofes wurde durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt. Der Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Dalum unter der Rufnummer (05937)970050 entgegen.

