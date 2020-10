Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Einbruch in zwei Einfamilienhäuser

Polizei sucht Zeugenhinweise

Rheinberg (ots)

Gleich zwei Mal suchten Einbrecher am Freitag, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 20.30 Uhr, zwei Einfamilienhäuser an der Gerhard-van-Clev-Straße heim. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und durchwühlten hiernach die Räume.

In beiden Fällen ist abschließend noch nicht geklärt, was die Unbekannten erbeuteten. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

