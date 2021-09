Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 11.09.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 10.09.2021, gegen 16:55 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Oythe/ Telbraker Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 22-jähriger Goldenstedter beabsichtigte mit seinem Pkw von der Telbraker Straße nach rechts auf die Straße Oythe abzubiegen. Hierbei übersah er einen 84-jährigen Pedelec-Fahrer, welcher den Radweg stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Pedelec-Fahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.

Vechta - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 10.09.2021, gegen 14.35 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus Vechta mit einem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) die Falkenrotter Straße in Richtung Innenstadt. Dieser befuhr dabei den öffentlichen Verkehrsraum, ohne im Besitz einer gültigen Pflichtversicherung zu sein.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 10.09.2021, gg. 08:30 Uhr, ereignete sich auf der Straße "Klingenhagen" in Vechta ein Verkehrsunfall. Ein LKW befuhr die Straße und stieß dabei gegen das Firmenschild der Gastronomie "Ginos". Anschließend entfernte sich der LKW. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Vechta zu melden.

Vechta - Trunkenheitsfahrt

Am 11.09.2021; 00:10 Uhr, befuhr 17-jähriger aus Vechta mit seinem Kleinkraftrad die Universitätsstraße in Vechta, ohne einen Sicherheitshelm zu tragen und die Beleuchtung einzuschalten. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 17-jährige unter Alkoholbeeinflussung stand. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheines.

Neuenkirchen-Vörden - KFZ-Diebstahl

Am 11.09.2021, gegen 00:15 Uhr, entwendeten 3 männliche Personen im Alter von 24, 23 und 19 Jahren einen Pkw mit Originalschlüsseln aus der Dammer Straße in Neuenkirchen-Vörden. Der Pkw wurde anschließend auf der A27 Fahrtrichtung Cuxhaven durch Zollbeamte kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer des gestohlenen Pkw unter dem Einfluss von Alkohol stand und keine Fahrerlaubnis besitzt. Zuvor verursachte der Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe bei dem Fahrzeugführer.

Dinklage - Einbrüche

In der Nacht auf den 10.09.2021 (Freitag) wurden im Stadtgebiet Dinklage gleich zwei Einbrüche verübt. Unbekannte Täter zerschlugen an der Clemens-August-Straße die Scheibe eines Frisörsalons und konnten so in den Salon eindringen. Offenbar haben die Täter in diesem Fall kein Diebesgut gemacht. Zudem drangen unbekannte Täter an der Langen Straße in ein Restaurant ein. Auch in diesem Fall gingen die Täter leer aus. In beiden Fällen entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Unbekannter Täter beschädigten am Donnerstag (09.09.2021) zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr in der Innenstadt von Lohne einen Pkw. Offenbar liefen die oder der Täter über einen Pkw Mazda, der unmittelbar an der Parkpalette Achtern Thun abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (10.09.2021) in Lohne wurde eine Person schwer verletzt. Gegen 07.15 Uhr befuhr eine 18-Jährige aus Barver die K 265 (Landwehrstraße) aus Richtung Diepholz kommend. Dabei verlor sie auf gerader Strecke die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Maisfeld. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau ins Krankenhaus nach Lohne. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Lohne - Verkehrsunfall

An der Kreuzung in Lohne, Brägeler Straße, Ecke Brägeler Pickerweg, ereignete sich am Freitagmorgen (10.09.2021) gegen 06.20 Uhr erneut in Verkehrsunfall, nachdem es dort zwei Tage zuvor schon gekracht hatte. Ein 24-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit seinem Pkw den Brägeler Pickerweg in Richtung Süden. Dabei übersah er offenbar einen vorfahrtberechtigten Pkw eines 43-Jährigen aus Diepholz, der mit seinem Wagen die Brägeler Straße in Richtung Brägel befuhr. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

