Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - versuchte räuberische Erpressung

Am Donnerstag, den 08.September 2021, gegen 18.00 Uhr kam es in der Brinkstraße/Ecke Landwehrstraße zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Ein 46-jähriger aus Steinfeld wurden von einer bislang unbekannten, männlichen Person mit einem Messer bedroht und aufgefordert, Geld rauszugeben. Das Opfer flüchtete zu seinem Auto und wird zunächst von dem Täter verfolgt. Dieser ließ dann jedoch von seinem Vorhaben ab und flüchtete in Richtung Innenstadt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden -männlich

- ca.170-175 cm groß - kurze, blonde Haare - schlanke Statur - osteuropäische Sprache

Der Täter trug zur Tatzeit ein hellblaues Poloshirt und eine knielange, weite Jeans mit einer Red Bull-Dose in der Hosentasche. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta unter Tel.: 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell