Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alleinunfall aufgrund Glätte mit verletztem PKW-Fahrer

Bild-Infos

Download

Flörsheim-Dalsheim (ots)

Am 12.01.2021, gegen 21:10 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger die Alzeyer Straße (B271) in Flörsheim-Dalsheim in Fahrtrichtung Ober-Flörsheim. Aufgrund der Witterungsverhältnisse (nass, glatt) und nicht angepassten Geschwindigkeit verliert er die Kontrolle über seinen Pkw und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einer Straßenlaterne und einem Gebüsch des dortigen Bürgerhauses. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer verletzte sich durch den Unfall und wurde im Anschluss ins Klinikum nach Worms verbracht.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 18000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-0

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell